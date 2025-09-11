Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nu Aldı

FENERBAHÇE’NİN TRANSFERİ İLE BENFİCA’DA KRİZ ÇIKTI

Fenerbahçe, yakın zamanda büyük bir heyecana sebep olan Kerem Aktürkoğlu transferini gerçekleştirerek dikkatleri üzerine çekti. Milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu’nun sarı-lacivertli takıma katılmasının hemen ardından Benfica’da bir kriz ortaya çıktı. Bu yaz transfer döneminin ön plana çıkan ekibi olan Fenerbahçe, Benfica’da forma giyen Kerem Aktürkoğlu ile anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.

KEREM AKTÜRKOĞLU İLE UZUN SOLUKLU SÖZLEŞME

Bonservisi için toplamda 22.5 milyon euro ödenen milli futbolcu ile 2029’un sonuna kadar bir sözleşme imzalandı. Ancak, kulislerde dolaşan iddialara göre Benfica, Kerem Aktürkoğlu’nu satma kararına pişman olmuş durumda. Fenerbahçe’nin gerçekleştirdiği bu transfer, sadece Türk futbolunda değil, Avrupa’da da yankı uyandırdı.