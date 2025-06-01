Fenerbahçe, KUPASIZ Sezonu Tamamladı

ŞAMPİYONLUK HEDEFİNDE HAYAL KIRIKLIĞI

Fenerbahçe, ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile birlikte sezona şampiyonluk amacıyla girdi ancak yine hayal kırıklığına uğradı. 2013-2014 sezonunda Ersun Yanal yönetiminde elde ettiği şampiyonluğun ardından, 11 yıldır Süper Lig’i zirvede tamamlayamamış olan sarı-lacivertli ekip, üst üste dördüncü sezonunu da ikinci sırada bitirdi. Bu sezon 36 lig maçında 26 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 84 puan toplayan Fenerbahçe’de, taraftarların tepkisi sonrası genel kurul üyeleri imza kampanyası başlattı. Başkan Ali Koç, eylül ayında seçimli olağanüstü genel kurula gidileceğini açıkladı.

DERBİLERDE BAŞARISIZLIK YAŞANDI

Fenerbahçe, sezonu zirvenin 11 puan gerisinde tamamlarken, derbi maçlarındaki kötü performansıyla dikkat çekti. Ligin ilk yarısında sahasında Galatasaray’a 3-1 yenilen sarı-lacivertliler, deplasmanda Beşiktaş’a da 1-0 kaybetti. Sezonun ikinci yarısında Galatasaray deplasmanında 0-0 berabere kaldı. Türkiye Kupası çeyrek finalinde yine Galatasaray ile karşılaşan Fenerbahçe, bu mücadeleyi 2-1 kaybetti. Ligdeki son derbi maçında da Beşiktaş’a 1-0 mağlup olan Mourinho’nun ekibi, taraftarlarına bu sezon derbi galibiyeti yaşatamadı. Toplamda 5 derbi maçında 1 beraberlik ve 4 yenilgi alan Fenerbahçe, bu süreçte 2 gol attı, 7 gol ise kalesinde gördü.

AVRUPA’YA VEDA EDİLDİ

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda İsviçre’nin Lugano ekibini iki maçta yenerek 3. tura yükseldi. Burada Fransa’nın Lille ekibine karşı mücadele eden Fenerbahçe, uzatmalardaki golle elenerek UEFA Avrupa Ligi’nde devam etti. Avrupa’da 8 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 10 puan toplayan Mourinho’nun öğrencileri, playoff turunda Belçika’nın Anderlecht takımıyla karşılaştı. İki maç sonunda Anderlecht’i geçmeyi başaran Fenerbahçe, İskoçya’nın Rangers ekibiyle eşleşti. İç sahada 3-1 kaybeden sarı-lacivertliler, deplasmanda 2-0 galip gelse de penaltı atışlarıyla elendi, çeyrek final şansını kaybetti.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK DÖNEMİNDE KUPA HAZİNESİ

Fenerbahçe, son 4 sezonda Süper Lig’i 2. sırada tamamlarken, bu dönemde yalnızca 1 kez Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu kazanabildi. Portekizli teknik adam Jorge Jesus yönetiminde 2022-2023 sezonunda ligi Galatasaray’ın 8 puan gerisinde tamamlasa da Türkiye Kupası’nda finalde Başakşehir’i 2-0 yenerek şampiyonluk yaşadı. Ancak son 2 sezonunu kupa olmadan geçirdi.

TRANSFERLERLE BEKLENTİLER YIKILDI

Jose Mourinho’nun takımın başına geçmesinin ardından Fenerbahçe, birçok yıldız oyuncu transfer etti. Sezonun başında Filip Kostic, Cenk Tosun, Levent Mercan, Sofyan Amrabat, Oğuz Aydın, Allan Saint-Maximin, Çağlar Söyüncü ve Youssef En-Nesyri gibi isimlerle kadrosunu güçlendirdi. Kış transfer döneminde ise Anderson Talisca, Diego Carlos ve Milan Skriniar gibi önemli isimleri kadrosuna kattı. Ligin ikinci yarısına 7 maçlık galibiyet serisiyle başlayan Fenerbahçe, lider Galatasaray ile puan farkını 3’e indirse de iç sahada yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk hedefine ulaşamadı. Sarı-lacivertliler, ligde 29. hafta sonrasında zirveyle aradaki puan yarışını kaybederken, iç sahadaki maçlarda 10, deplasmandaki müsabakalarda ise 14 puan kaybetti.