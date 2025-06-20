Fenerbahçe, Lazio ile 30 Temmuz’da

FENERBAHÇE’NİN YENİ SEZON HAZIRLIKLARI

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Portekiz’de kampta bulunacak olan Fenerbahçe, bu kamp sonrasında İstanbul’da İtalyan futbol takımı Lazio’yla özel bir karşılaşma gerçekleştirecek. Sarı-lacivertli kulübün duyurusuna göre, 30 Temmuz’da Ülker Stadyumu’nda yapılacak bu müsabaka saat 20.30’da başlayacak.

KAMP PROGRAMI VE ANTRENMANLAR

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına 8 Temmuz’da Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde başlayacak. Takım, 14 Temmuz’da Portekiz’e geçerek kampa girecek. Fenerbahçe, 27 Temmuz’a kadar orada hazırlıklarını sürdürecek.