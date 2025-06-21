Spor

Fenerbahçe, Lazio ile 30 Temmuz’da

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HAZIRLIK KAMPI PORTEKİZ’DE GERÇEKLEŞECEK

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi hazırlık kampını Portekiz’de yapıyor. Kamp sürecinin ardından İstanbul’da İtalyan takımı Lazio ile bir özel maçta karşılaşacak. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, bu heyecan verici müsabaka 30 Temmuz’da Ülker Stadyumu’nda oynanacak ve saat 20.30’da başlayacak.

İLK ANTRENMAN 8 TEMMUZ’DA

Fenerbahçe, yeni sezon için ilk antrenmanını 8 Temmuz’da Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirecek. Takım, 14 Temmuz’dan itibaren Portekiz’de kampa girecek. Fenerbahçe, bu hazırlık sürecini 27 Temmuz’a kadar sürdürecek.

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