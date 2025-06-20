Spor

Fenerbahçe, Lazio ile 30 Temmuz’da

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HAZIRLIK KAMPI PORTEKİZ’DE YAPILACAK

Yeni sezon için hazırlıklarını Portekiz’de tamamlayacak olan Fenerbahçe, kamp sonrası İstanbul’da İtalya’nın Lazio takımı ile bir dostluk maçı gerçekleştirecek. Sarı-lacivertli kulüp, yaptığı açıklamada müsabakanın 30 Temmuz’da Ülker Stadyumu’nda saat 20.30’da başlayacağını bildirdi.

İLK ANTRENMAN TARİHİ BELİRLENDİ

Fenerbahçe, yeni sezon öncesindeki ilk antrenmanını 8 Temmuz’da Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde yapacak. Takım, 14 Temmuz’da Portekiz’e geçerek hazırlıklara başlayacak ve 27 Temmuz’a kadar burada çalışmalarını sürdürecek.

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