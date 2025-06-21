Spor

Fenerbahçe, Lazio ile 30 Temmuz’da

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FENEBAHÇE YENİ SEZON HAZIRLIKLARINA BAŞLIYOR

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Portekiz’de gerçekleştirecek olan Fenerbahçe, kamp sürecinin ardından İstanbul’da İtalyan temsilcisi Lazio ile özel bir karşılaşma yapacak. Sarı-lacivertli ekibin yaptığı açıklamaya göre, bu özel maç 30 Temmuz’da Ülker Stadyumu’nda gerçekleşecek ve müsabakanın başlangıç saati 20.30 olarak belirlendi.

KAMP PROGRAMI VE İLK ANTRENMAN TARİHİ

Fenerbahçe, yeni sezon öncesindeki ilk antrenmanını 8 Temmuz’da Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirecek. Takım, 14 Temmuz’da Portekiz’de hazırlık kampına başlayacak ve burada 27 Temmuz’a kadar çalışmalarını sürdürecek.

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