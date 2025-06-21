Fenerbahçe, Lazio ile 30 Temmuz’da

FENERBAHÇE KAMP HAZIRLIKLARINA PORTEKİZ’DE BAŞLIYOR

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi hazırlık kampını Portekiz’de gerçekleştirecek. Kamp sonrasında İtalyan takımı Lazio ile özel bir maçta karşılaşacak. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, müsabaka 30 Temmuz’da Ülker Stadyumu’nda saat 20.30’da başlayacak.

İLK ANTRENMAN 8 TEMMUZ’DA YAPILACAK

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fenerbahçe, ilk antrenmanını 8 Temmuz’da Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde yapacak. Ardından 14 Temmuz’da Portekiz’deki kampa girecek. Fenerbahçe, burada 27 Temmuz’a kadar hazırlıklarını sürdürecek.