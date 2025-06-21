Spor

Fenerbahçe, Lazio ile 30 Temmuz’da

fenerbahce-lazio-ile-30-temmuz-da

FENERBAHÇE KAMP HAZIRLIKLARINA PORTEKİZ’DE BAŞLIYOR

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi hazırlık kampını Portekiz’de gerçekleştirecek. Kamp sonrasında İtalyan takımı Lazio ile özel bir maçta karşılaşacak. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, müsabaka 30 Temmuz’da Ülker Stadyumu’nda saat 20.30’da başlayacak.

İLK ANTRENMAN 8 TEMMUZ’DA YAPILACAK

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fenerbahçe, ilk antrenmanını 8 Temmuz’da Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde yapacak. Ardından 14 Temmuz’da Portekiz’deki kampa girecek. Fenerbahçe, burada 27 Temmuz’a kadar hazırlıklarını sürdürecek.

ÖNEMLİ

Gündem

Fenerbahçe, Mourinho’nun 3 yıldızı istiyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yönetimle yaptığı önemli toplantıda transfer gündemindeki Skriniar, Kostic ve Uğurcan Çakır isimlerini değerlendirdi. Taraftarlar bu gelişmeleri merakla takip ediyor.
Gündem

Galatasaray Kaleci Arayışını Hızlandırıyor!

Galatasaray, Muslera'nın ayrılmasının ardından Chelsea'li Djordje Petrovic'i kiralamak için harekete geçti. Transfer gerçekleşmezse, Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Uğurcan Çakır gündemde.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.