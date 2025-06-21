Fenerbahçe, Lazio ile Özel Maç Yapacak

HAZIRLIK KAMPI PORTEKİZ’DE GERÇEKLEŞECEK

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi hazırlık kampını Portekiz’de yapacak. Kamp dönemi sonrasında İstanbul’da İtalyan takımı Lazio ile özel bir karşılaşma oynayacak. Sarı-lacivertli kulüpten gelen bilgiye göre, bu maç 30 Temmuz’da Ülker Stadyumu’nda gerçekleşecek ve saat 20.30’da başlayacak.

İLK ANTRENMAN 8 TEMMUZ’DA YAPILACAK

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına 8 Temmuz’da Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde başlayacak. Daha sonra, 14 Temmuz’da Portekiz’e giderek kampa girecek. Takım, 27 Temmuz’a kadar hazırlıklarını bu ülkede sürdürecek.