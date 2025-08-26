“Fenerbahçe Maçı Öncesi Kerem Kararı”

BENFİCA’DA KEREM AKTÜRKOĞLU KARARI

Portekiz basınında yer alan haberlere göre, Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Fenerbahçe ile UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçı öncesi Kerem Aktürkoğlu ile ilgili kararını verdi. Lage, Fenerbahçe karşısında ilk 11’de Schjelderup’a yer vermeyi, milli yıldız Aktürkoğlu’nu ise yedek soyundurarak maça dahil etmeyi planlıyor. Aktürkoğlu, Kadıköy’deki maçta ilk 11’de başlamış ve taraftarlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılanmıştı. Benfica-Fenerbahçe maçı, 0-0’lık ilk maçın rövanşı olarak yarın akşam 22.00’de Portekiz’in Lizbon şehrinde gerçekleştirilecek.

FENERBAHÇE’NİN TRANSFER GERÇEĞİ

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, Kerem Aktürkoğlu’nun transfer durumu ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Akın, “Transferler yavaş yavaş oluyor. Kolay olmuyor transfer yapmak. Hem maddi anlamda hem de takımlar kolay kolay bırakmıyor. Benfica bırakmıyor mesela Kerem’i.” ifadelerini kullandı. Benfica’nın formasını giyen Aktürkoğlu, Fenerbahçe’nin transfer listesinde yer alıyor. Hamdi Akın, “Kerem Aktürkoğlu gelecek mi?” sorusuna ise “İnşallah.” şeklinde yanıt verdi.