“Fenerbahçe Maçı Öncesi Kerem Kararı.”

BENFİCA TEKNİK DİREKTÖRÜ KEREM AKTÜRKOĞLU KARARINI AÇIKLADI

Portekiz medyasında yer alan habere göre, Benfica’nın teknik direktörü Bruno Lage, Fenerbahçe ile yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçı öncesinde Kerem Aktürkoğlu hakkında önemli bir karar aldı. Lage, Fenerbahçe karşısında Schjelderup’u ilk 11’de sahaya sürmeyi, milli futbolcu Aktürkoğlu’nu ise yedekte bulundurmayı planlıyor. Kadıköy’deki ilk maça ilk 11’de başlayan Kerem, taraftar tarafından büyük bir coşkuyla karşılanmıştı.

MAÇ SAATİ VE YERİ

Benfica ve Fenerbahçe arasındaki bu kritik mücadele, 0-0’lık ilk maçın rövanşı olarak yarın akşam 22.00’de Portekiz’in Lizbon şehrinde gerçekleştirilecek. İki takım da bu karşılaşma için büyük bir heyecan içinde.

KEREM AKTÜRKOĞLU’NUN TRANSFERİ HAKKINDAKİ AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, Kerem Aktürkoğlu’nun transferi hakkında bazı açıklamalarda bulundu. “Transferler yavaş yavaş oluyor. Kolay olmuyor transfer yapmak. Hem maddi anlamda hem de takımlar kolay kolay bırakmıyor. Benfica bırakmıyor mesela Kerem’i.” diyerek transfer süreçlerindeki zorluklara dikkat çekti. Fenerbahçe’nin transfer gündeminde yer alan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili “Kerem Aktürkoğlu gelecek mi?” sorusuna ise Akın, “İnşallah.” yanıtını verdi.