Fenerbahçe, Midtjylland Deplasmanında Kritik Maçta

AVRUPA LİGİ’NDE LİG AŞAMASI SONA ERİYOR

Avrupa Ligi’nde grup aşaması sona eriyor. Fenerbahçe, Midtjylland ile karşılaşmak üzere Danimarka’nın Herning şehrinde sahaya çıkacak. Bu kritik mücadele, 23.00’de MCH Arena’da başlayacak. Takım, Play-Off bileti almak için parkede olacak.

MAÇI YONETECEK HAKEMLER

Karşılaşmayı Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek. Godinho’nun yardımcıları Rui Teixeira ve Pedro Almeida olmakla birlikte, dördüncü hakem olarak Miguel Nogueira görev alacak. Mücadelede VAR hakemi olarak Helder Malheiro, AVAR ise Fabio Oliveira Melo olacak. Bu mücadele, Fenerbahçe için ya tamam ya devam niteliğinde olacak.