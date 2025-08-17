Fenerbahçe, Mourinho’nun değerlendirmesiyle başladı

GÖZTEPE-FENERBAHÇE MAÇININ SONUCU

Süper Lig’in 2. haftasında oynanan Göztepe ile Fenerbahçe karşılaşması 0-0 berabere tamamlandı. Maçta, Fenerbahçeli Talisca, 90+4’de kullandığı penaltıyı kaçırdı. Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip liga 1 puanla başlamış oldu.

MOURINHO’NUN MAÇ SONU DEĞERLENDİRMESİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçın ardından oyuncularının performansı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yayıncı kuruluşun muhabirinin “Fenerbahçe oyun kurmakta zorlandı” şeklindeki tespitine Mourinho “Katılmıyorum.” yanıtını verdi.

MOURINHO’NUN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR

Mourinho, “Geriden oyun kurulumunda zorlanmadık. Yapamadığımız şey, 3. bölgede son paslardı” diye belirtti. Rakibin 5+3 şeklinde blok halinde dizildiğini ifade eden Mourinho, “3 stoperleri temaslı oyunda ve havada harikaydı. Rakip çok geride, fiziksel bir savunma yaptı. Öyle olunca rakip 10 ya da 11 fark etmiyor. Geride savunursanız 10 kişi olmayı hissetmezsiniz. Bunu da çok iyi yaptılar” dedi. Ayrıca, “İkinci bölgede zorluklar yaşadık. Rakibin hakkını teslim etmem gerekiyor. Burada oynanan her maç zorlu. Bugünkü sonuç adil bir sonuç oldu” şeklinde konuştu.