Fenerbahçe Niko Jankovic Transferi Yapıyor

Yaz transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, beklenmedik bir takviye gerçekleştirmek üzere. Hırvat medyasından gece yarısı gelen haberler, Fenerbahçe’nin transfer gündemini değiştirebilir.

NIKO JANKOVIC FENERBAHÇE’DE

Germanijak’ın bildirdiğine göre, Fenerbahçe, Niko Jankovic için Rijeka ile anlaşma sağladı. Hırvat gazeteci Izak Ante Sucic, Jankovic’in “Rijeka’dan ayrılıp kariyerine Fenerbahçe’de devam edeceği anlaşılıyor” ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE’NİN ÖDEYECEĞİ BONSERVİS

Fenerbahçe’nin, Niko Jankovic için Rijeka’ya 5.6 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ve oyuncunun sonraki satışından yüzde 10 pay vereceği, haberin detaylarında yer aldı.

NIKO JANKOVIC’İN SEZON KARNESİ

Geçtiğimiz sezon, ligde 34 maça çıkıp 2993 dakika sahada kalan Niko Jankovic, 8 gol ve 3 asistlik katkı sağlamıştı.