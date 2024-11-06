Fenerbahçe’nin AZ Alkmaar Maç Kadrosu Belli Oldu

FENERBAHÇE’NİN KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında yarın TSİ 23.00’te Hollanda’nın AZ Alkmaar takımıyla karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, bu önemli maç için hazırlıklarını tamamladı ve kamp kadrosunu belirledi. Sakatlıkları süren Jayden Oosterwolde, Cengiz Ünder ve İrfan Can Kahveci’nin yanı sıra son idmana katılmayan Alexander Djiku kadroda yer almadı.

KADRODA GENÇ OYUNCULAR YER ALIYOR

Fenerbahçe’nin kamp kadrosuna altyapı oyuncuları olan Yusuf Akçiçek, Zeki Dursun, Şükür Toğrak ve Kaan Akyazı da dahil edildi. Teknik Direktör Jose Mourinho’nun belirlediği kadroda yer alan oyuncular şu şekilde: “Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Fred Santos, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef El-Nesyri, Cenk Tosun, Şükür Toğrak, Zeki Dursun, Kaan Akyazı.”

AZ ALKMAAR MAÇI ÖNEMLİ BİR FIRSAT

Fenerbahçe’nin, AZ Alkmaar maçı için oluşturduğu bu kadro, hem deneyimli isimleri hem de genç yetenekleri bir araya getiriyor. Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmadan galibiyet alarak grup aşamasında üst sıralara yükselmek istiyor. Başarılı bir sonuç, takımın moralini yükseltebilir.