Spor

Fenerbahçe’nin Benfica Kadrosu Açıklandı

fenerbahce-nin-benfica-kadrosu-aciklandi

FENERBAHÇE’NİN BENFİCA MAÇI İÇİN HAZIRLIKLARI

Fenerbahçe, Benfica ile oynayacağı maçı hazırlıkları kapsamında kadrosunu açıkladı. Benfica-Fenerbahçe karşılaşması, 0-0’lık ilk maçın rövanşı olarak yarın akşam 22.00’de Portekiz’in Lizbon şehrinde gerçekleştiriliyor.

FENERBAHÇE’NİN KADROSU

Fenerbahçe’nin Benfica karşısına çıkacak kadrosu şu oyunculardan oluşuyor: İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, Oğuz Aydın, Talisca, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran.

Sarı-lacivertlilerin play-off turu öncesi kadrosunda bulunan Cenk Tosun, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Bu değişiklik sonucunda Cengiz Ünder kadroya dahil edildi. Fenerbahçe’nin, Şampiyonlar Ligi’ne katılması durumunda 24.8 milyon euro ayak bastı parası alması bekleniyor.

ÖNEMLİ

Dünya

Jeddah Tower, Dünyanın En Yüksek Binası

Cidde'de inşa edilen gökdelen, tamamlandığında dünya çapında en yüksek bina unvanını kazanacak.
Ekonomi

Kamu Hakem Kurulu, Memur Zamını Onayladı

2026 yılı için memur ve emekli maaş zammı %11+7, 2027 yılı için ise %5+4 olarak belirlendi. 6.5 milyon kişi bu değişiklikten etkilenecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.