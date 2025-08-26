Fenerbahçe’nin Benfica Kadrosu Açıklandı

FENERBAHÇE’NİN BENFİCA MAÇI İÇİN HAZIRLIKLARI
Fenerbahçe, Benfica ile oynayacağı maçı hazırlıkları kapsamında kadrosunu açıkladı. Benfica-Fenerbahçe karşılaşması, 0-0’lık ilk maçın rövanşı olarak yarın akşam 22.00’de Portekiz’in Lizbon şehrinde gerçekleştiriliyor.
FENERBAHÇE’NİN KADROSU
Fenerbahçe’nin Benfica karşısına çıkacak kadrosu şu oyunculardan oluşuyor: İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, Oğuz Aydın, Talisca, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran.
Sarı-lacivertlilerin play-off turu öncesi kadrosunda bulunan Cenk Tosun, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Bu değişiklik sonucunda Cengiz Ünder kadroya dahil edildi. Fenerbahçe’nin, Şampiyonlar Ligi’ne katılması durumunda 24.8 milyon euro ayak bastı parası alması bekleniyor.