Fenerbahçe’nin Benfica Kadrosu Duyuruldu

FENERBAHÇE’NİN BENFİCA MAÇI İÇİN KADROSU AÇIKLANDI

Fenerbahçe’nin Benfica ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu. Benfica-Fenerbahçe karşılaşması, 0-0’ın rövanşı olarak yarın akşam 22.00’de Portekiz’in Lizbon şehrinde gerçekleştiriliyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NE KATILANLAR İÇİN ÖDEMELER

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne katılması halinde 24.8 milyon euro ayak bastı parası alacak.

KADRODAKİ OYUNCULAR

Fenerbahçe’nin Benfica maçı kadrosunda bulunan oyuncular şu şekilde sıralanıyor: İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, Oğuz Aydın, Talisca, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran. Sarı-lacivertli ekipte, play-off turu ilk maçı öncesinde sakatlığı bulunan Cenk Tosun, kadrodan çıkarıldı ve yerine Cengiz Ünder dahil edildi.