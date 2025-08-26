Spor

Fenerbahçe’nin Benfica kadrosu duyuruldu

fenerbahce-nin-benfica-kadrosu-duyuruldu

FENERBAHÇE’İN BENFİCA MAÇI HAZIRLIKLARI

Fenerbahçe’nin Benfica ile oynayacağı rövanş maçı için kadrosu belli oldu. 0-0 sona eren ilk maçın ardından, yarın akşam 22.00’de Portekiz’in Lizbon şehrindeki karşılaşma gerçekleştirilecek.

FENERBAHÇE’NİN KADROSU

Fenerbahçe’nin Benfica karşısında sahaya çıkacak oyuncuları şu şekilde sıralanıyor: İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, Oğuz Aydın, Talisca, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran.

Sarı-lacivertli ekipte, play-off turu öncesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarılan Cenk Tosun’un yerine Cengiz Ünder kadroya dahil edildi. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne katılması durumunda 24.8 milyon euro ayak bastı parası alacak.

ÖNEMLİ

Gündem

“Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye Mesajı: Başaramayacaklar”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954. yılı etkinliğinde, Türkiye'nin terörle mücadelesinde yeni bir aşamaya geçildiğini vurguladı ve kazanmanın yolunun Ankara ve Şam'dan geçtiğini ifade etti.
Gündem

MHP Açıklaması: Terörsüz Türkiye Fırsatı!

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin 954. ve Büyük Taarruz'un 103. yıldönümlerinde, terörsüz bir Türkiye hedefini vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.