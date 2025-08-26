Fenerbahçe’nin Benfica kadrosu duyuruldu

FENERBAHÇE’İN BENFİCA MAÇI HAZIRLIKLARI
Fenerbahçe’nin Benfica ile oynayacağı rövanş maçı için kadrosu belli oldu. 0-0 sona eren ilk maçın ardından, yarın akşam 22.00’de Portekiz’in Lizbon şehrindeki karşılaşma gerçekleştirilecek.
FENERBAHÇE’NİN KADROSU
Fenerbahçe’nin Benfica karşısında sahaya çıkacak oyuncuları şu şekilde sıralanıyor: İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, Oğuz Aydın, Talisca, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran.
Sarı-lacivertli ekipte, play-off turu öncesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarılan Cenk Tosun’un yerine Cengiz Ünder kadroya dahil edildi. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne katılması durumunda 24.8 milyon euro ayak bastı parası alacak.