Fenerbahçe’nin Benfica Kadrosu Duyuruldu

FENERBAHÇE’NİN BENFİCA MAÇI TARİHİ VE SAATİ

Fenerbahçe’nin Benfica ile oynayacağı müsabakanın tarihi ve saati belirlendi. İki takım, 0-0’lık ilk maçın rövanşında yarın akşam saat 22.00’de Portekiz’in Lizbon şehrinde karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE KADROSUNDAKİ OYUNCULAR

Fenerbahçe’nin Benfica maçı için belirlediği kadroda yer alan futbolcular şu şekilde sıralanıyor: İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, Oğuz Aydın, Talisca, Youssef En-Nesyri ve Jhon Duran. Sarı-lacivertliler, play-off turunun ilk maçı öncesinde sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Cenk Tosun’un yerine Cengiz Ünder’i kadroya dahil etmiş durumda.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NİN ÖNEMİ

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne katılması durumunda 24.8 milyon euro ayak bastı parası elde edecek. Bu durum, kulüp için büyük bir finansal önem taşıyor ve yarışma sırasında göstermiş olduğu performans, onları bu ödüle bir adım daha yaklaştırıyor.