Fenerbahçe’nin Danimarka Kamp Kadrosu Açıklandı

KAMP KADROSU AÇIKLANDI

Fenerbahçe, Danimarka’da Midtjylland ile yapacağı UEFA Avrupa Ligi 8. ve son hafta maçının kamp kadrosunu duyurdu. Sezonu sakatlıklar nedeniyle kapatan oyuncular arasında Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde bulunuyor. Ayrıca, kaleciler Dominik Livakovic ve Mert Müldür de kadroda yer almıyor.

KART CEZALARI VE UEFA LİSTESİ NEDENİYLE EKSİKLER

Osayi-Samuel ve Sofyan Amrabat, kart cezaları nedeniyle Danimarka’ya götürülmüyor. Kostic, Oğuz Aydın, Diego Carlos, Levent Mercan ve Anderson Talisca ise UEFA listesinde yer almadıkları için kadroda yer almıyor. Fenerbahçe’nin bu zorlu mücadelede sahaya çıkacağı ekip, eksikliklere rağmen oldukça dikkat çekiyor.