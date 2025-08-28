Fenerbahçe’nin Devler Ligi Hasreti Devam Ediyor

FENERBAHÇE, ŞAMPİYONLAR LİGİ’NE VEDA ETTİ

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında, Portekiz temsilcisi Benfica’ya konuk olan Fenerbahçe, mücadeleyi 1-0 kaybetti. İlk maçta evinde golsüz berabere kalan sarı-lacivertliler, ikinci maçta ilk yarıda yediği gol sonrası pozisyon üretmekte zorlandı ve sahadan mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne veda ederek, Avrupa Ligi lig aşamasından yola devam edecek.

DEVLER LİGİ HASRETİ SÜRÜYOR

Fenerbahçe, UEFA’nın 2024-2025 sezonunda uygulamaya koyduğu lig aşamasına katılamadı. Sarı-lacivertli ekip, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında son olarak 2008-2009 sezonunda mücadele etmişti. 2011 ve 2014 yıllarında ise Süper Lig’de şampiyon olup Devler Ligi bileti almasına rağmen, UEFA’dan aldığı ‘2 yıl Avrupa kupalarından men’ cezaları yüzünden mücadele edemedi. Fenerbahçe, cezaların ardından bu organizasyonda 2015’te Shakhtar, 2016’da Monaco, 2018’de Benfica, 2022’de Dinamo Kiev ve 2024’te Lille’e elenerek Avrupa Ligi’nde devam etti. Sarı-lacivertlilerin, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonundaki hasreti 17 yıla ulaştı.

EUROPA LİGİ’NDEKİ PERFORMANS

Fenerbahçe, Haziran 2009’dan itibaren statü değişikliğine gidilen UEFA Avrupa Ligi gruplarında toplamda 8 sezon yer aldı. Sarı-lacivertliler, 7 sezonda bir üst tura yükselmeyi başardı ve 4 kez de grubunu lider bitirdi. Geçtiğimiz sezon uygulanan lig aşamasında ilk 24 içinde yer alarak play-off turuna yükselen Fenerbahçe, bu aşamada kupaya son 16 turunda veda etti. Ekibin en başarılı durumu, 2012-2013 sezonunda yarı finalde Benfica’ya elenerek final şansını kaybetmesi oldu.