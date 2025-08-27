Fenerbahçe’nin DEVLER LİGİ Hasreti Devam Etti

FENERBAHÇE’YE BENFİCA KARŞISINDA MAĞLUBİYET

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Portekiz takımı Benfica’ya konuk oldu ve 1-0’lık sonuçla sahadan mağlup ayrıldı. İlk maçta evinde golsüz eşitlik sağlayan sarı-lacivertliler, ikinci maçta ilk yarıda kalesinde yediği gol sonrası atak üretmekte zorlandı. Bu sonuçla Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne veda etti ve Avrupa Ligi lig aşamasından yoluna devam edecek.

DEVLER LİGİNE VEDA

Fenerbahçe, UEFA tarafından 2024-2025 sezonu itibarıyla uygulamaya alınan lig aşamasına katılmayı başaramadı. Sarı-lacivertliler, 2008-2009 sezonundan sonra Şampiyonlar Ligi grup aşamasına dahil olamıyor. 2011 ve 2014 yıllarında Süper Lig’de şampiyon olarak Devler Ligi bileti almasına rağmen, UEFA’nın ‘2 yıl Avrupa kupalarından men’ cezalarıyla karşılaştı. Bu cezaların ardından Fenerbahçe, 2015’te Shakhtar, 2016’da Monaco, 2018’de Benfica, 2022’de Dinamo Kiev ve 2024’de Lille’e elenerek yoluna Avrupa Ligi’nden devam etti. Böylece sarı-lacivertlilerin Devler Ligi’ndeki mücadelesiz geçen süre 17 yıla ulaştı.

AVRUPA LİGİ SERÜVENİ

Fenerbahçe, Haziran 2009’dan itibaren statü değişikliği ile UEFA Avrupa Ligi gruplarında 8 sezon mücadele etti. Sarı-lacivertliler, bu süre zarfında 7 sezon üst tura çıkma başarısı gösterdi ve 4 kez de grubunu lider tamamladı. Geçtiğimiz sezon, uygulanan lig aşamasında ilk 24 içerisinde yer alarak play-off turuna çaprazlama girmeyi başardı fakat kupa yolculuğuna son 16 turunda veda etti. Fenerbahçe, en başarılı olduğu 2012-2013 sezonunda yarı finalde Benfica karşısında elenerek final şansını kaybetti.