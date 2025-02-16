Fenerbahçe’nin Galibiyet Serisi Devam Ediyor

FENERBAHÇE GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRDÜ

Fenerbahçe, Süper Lig’de zirve takibini devam ettirmek ve galibiyet serisini sürdürmek amacıyla 24. hafta maçında Kasımpaşa’yı ağırladı. Maçın hakemliğini Ali Şansalan üstlendi. Derbi haftasına girerken 3 puanı 3 golle almayı başaran Fenerbahçe, bu galibiyetle üst üste 7. kez sahadan galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler, karşılaşmayı 3-1 kazanarak puanını 57’ye yükseltti. Fenerbahçe’nin gollerini En-Nesyri ve Oğuz Aydın atarken, Kasımpaşa’nın tek golü ise Fall’dan geldi. Fenerbahçe, yeni haftada Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

MAÇ PÖNTAJLARI VE GÖLLER

Karşılaşma, maçın başlama düdüğünden hemen sonra Kasımpaşa’nın iki net pozisyonu ile geçti. 21. dakikada En-Nesyri’nin attığı golle Fenerbahçe 1-0 öne geçti. 31. dakikada ise maçın ilk sarı kartı Fenerbahçe oyuncusu Talisca’ya gösterildi. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı ve Fenerbahçe, devreyi 1-0 önde kapadı.

İKİNCİ DEVRE GOLLERE DOYDU

İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, 53. dakikada Oğuz Aydın’ın golü ile farkı 2-0’a çıkardı. 62. dakikada Kasımpaşa, Fall’un attığı golle durumu 2-1 yaptı. 65. dakikada Talisca ve Mert Müldür oyundan çıkarken, Osayi ve Dzeko oyuna girdi. 71. dakikada En-Nesyri’nin bir gol daha atmasıyla Fenerbahçe, farkı yeniden 2’ye çıkardı. Bu dakikadan sonra Fenerbahçe’de Levent ile Oğuz’un yerine Yusuf ve Kostic oyunda yer aldı. 83. dakikada Mert Hakan’ın yerine İrfan Can oyuna dahil oldu ve maç 90. dakikada 3-1 sona erdi. Bu karşılaşma, Mourinho’nun ilk 11’de sahaya sürdüğü Mert Hakan Yandaş’ın Fenerbahçe formasıyla 100. lig maçı oldu.