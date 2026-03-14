Fenerbahçe’nin Galibiyet Serisi Sırbistan’da Bitti

FENERBAHÇE’NİN GALİBİYET SERİSİ SONLANDI

EuroLeague’in 31. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Sırbistan’da Kızılyıldız ile karşılaştı. Bu zorlu mücadelenin sonucunda ev sahibi Kızılyıldız, 79-73’lük skorla galip gelerek lider Fenerbahçe’nin 9 maçlık galibiyet serisini sona erdirdi.

KIZILYILDIZ GALİBİYETİYLE ÖNE ÇIKTI

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, sezon boyunca toplam 8. mağlubiyetini yaşadı. Sarı-lacivertlilerin bir sonraki EuroLeague maçı ise Olimpia Milano ile olacak. Diğer yandan, Kızılyıldız, elde ettiği bu galibiyet ile 18. kez sahadan galip ayrıldı ve bir sonraki maçında Panathinaikos ile karşılaşacak.

MAÇIN DETAYLARI

Maçın hakemleri ise Juan Carlos Garcia (İspanya), Mehdi Difallah (Fransa) ve Sergio Silva (Portekiz) olarak belirlendi. Kızılyıldız takımının oyuncuları arasında Miller-Mcintyre 10, Nwora 14, Moneke 21 gibi isimler öne çıkarken, Fenerbahçe tarafında ise Baldwin 16, Colson 15 ve Tucker 14 sayılık performans sergiledi.

Periyot bilgileri ise 1. periyot: 17-20, devre: 33-42 ve 3. periyot: 61-56 şeklinde kaydedildi.