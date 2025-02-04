Fenerbahçe’nin Geri Dönüş Başarısı Sürüyor

FENERBAHÇE, RİZESPOR MAÇINI GERİDEN GELEREK KAZANDI

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Karşılaşmada 2-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, maçı 3-2’lik galibiyetle tamamladı. Bu galibiyet, ligdeki son 4 maçının 3’ünü geri dönüş yaparak kazanmış olmasının altını çiziyor.

MATCH ANALYIZİ: GOLLER VE DÖNÜŞ

Fenerbahçe, Karadeniz ekipyle oynadığı maçta 6 ve 13. dakikada yediği gollerle 2-0 geriye düştü. Ancak, 45+8. dakikada Dzeko, 79. dakikada En-Nesyri’nin gollerinin ardından maçı kazanmayı başardı. Bu goller, sarı-lacivertlilerin galibiyet yolundaki önemli adımlar oldu.

DEPLASMAN PERİYODU VE GALİBİYETLER

Lige verilen aradan sonra Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor’u konuk etti ve bu karşılaşmayı 2-1’lik skorla kazandı. Bu galibiyetin ardından, takım üst üste 2 hafta boyunca deplasmanda mücadele etti. Fenerbahçe’nin bu yoğun tempoda gösterdiği performans, futbolseverlerin dikkatini çekiyor.