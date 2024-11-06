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Spor

Fenerbahçe’nin Hollanda Kadrosunda 4 Futbolcu Yok

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FENERBAHÇE, AZ ALKMAAR MAÇINA HAZIRLANIYOR

UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında Fenerbahçe, yarın TSİ 23.00’te Hollanda’nın Alkmaar şehrinde AZ Alkmaar ile mücadele edecek. Bu önemli karşılaşma öncesinde Fenerbahçe, kamp kadrosunu duyurdu. Sarı lacivertliler, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan uçakla Hollanda’ya doğru yola çıkacak.

KAMP KADROSUNDAKİ EKSİKLER

Fenerbahçe’nin belirlediği kamp kadrosunda 4 futbolcunun yer almadığı bildirildi. Bu eksikler, takımın stratejisini ve oyun planını etkileyecek bir durum oluşturuyor. Fenerbahçe, bu zorlu rakibi karşısında en iyi performansını sergileyerek, grupta avantaj sağlamak istiyor.

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