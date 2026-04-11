Fenerbahçe’nin Kayserispor Maçında Üç Sakat Oyuncu Bulundu

FENERBAHÇE’NİN KAMP KADROSU AÇIKLANDI

Süper Lig’in 29. haftasında 11 Nisan Cumartesi günü Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’nin kamp kadrosu belirlendi.

Sarı-lacivertli takımın yaptığı açıklamaya göre, 20 kişilik kadroda sakatlıkları dikkat çeken Marco Asensio, Edson Alvarez ile birlikte İsmail Yüksek yer almadı.

Fenerbahçe’nin Kayserispor maçı için açıklanan kadrosunda şunlar yer alıyor: Ederson, Mert Günok, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Levent Mercan, Matteo Guendouzi, N’Golo Kante, Fred, Oğuz Aydın, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Sidiki Cherif.

FORVET İÇİN 50 MİLYON EUROLUK BÜTÇE HAZIRLANDI

Fenerbahçe’de forvet bölgesi için 50 milyon euroluk bir bütçe ayrıldığı ifade edildi ve transfer listesindeki aday oyuncular merak ediliyor.