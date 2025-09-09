Gündem

Fenerbahçe’nin TDT’si Domenico Tedesco

fenerbahce-nin-tdt-si-domenico-tedesco

FENERBAHÇE NİHAİ KARARINI VERDİ

Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine Domenico Tedesco’yu atadı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Yeni Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco, Kulübümüzün Profesyonel Futbol A Takımı Teknik Direktörlük görevine getirilmiştir” ifadeleri yer aldı.

YARDIMCI EĞİTMEN GÖKHAN GÖNÜL OLDU

Tedesco ile 2 yılı kapsayan bir sözleşme imzalanması için anlaşma sağlandı. Yeni teknik adamın yardımcılığını, Fenerbahçe’nin eski kaptanlarından Gökhan Gönül üstlenecek.

İMZA TÖRENİ DETAYLARI AÇIKLANACAK

Yeni teknik ekibin imza törenine ilişkin bilgiler ise ilerleyen günlerde duyurulacak. Kamuoyuna saygıyla sunarız. Fenerbahçe Spor Kulübü.

