Fenerbahçe’nin Transferi Sakatlandı

FENERBAHÇE’YE ŞOK SAKATLIK HABERİ

Fenerbahçe, orta sahasında defansif özellikte bir oyuncu arayışı içinde iken West Ham’ın Meksikalı yıldızı Edson Alvarez’i kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Sarı lacivertli forma ile sahada yer alan Alvarez’den milli takım arası sırasında beklenmedik bir haber geldi.

ALVAREZ SAKATLANDI

Fenerbahçe’nin yeni transferi Edson Alvarez, Meksika Milli Takımı’nın Japonya ile oynadığı karşılaşmada sakatlık yaşadı. Maça takım kaptanı olarak başlayan Alvarez, 32. dakikada sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Sakatlığının herhangi bir darbe ile bağlantılı olmaması bu durumu daha da endişe verici kılıyor. Hamstring sakatlığı yaşamış olabileceği düşünülen Meksikalı futbolcunun sağlık testlerinden geçtikten sonra durumuyla ilgili ayrıntılar açıklanacak.