Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi Rakipleri

FENERBAHÇE’Yİ BEKLEYEN YENİ DÖNEM

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica’ya 1-0 yenilerek elenen Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam ediyor. Son kura çekimlerinin ardından sarı-lacivertli ekibin grup aşamasındaki rakipleri kesinleşti. Fenerbahçe, güçlü rakiplerin bulunduğu grupta üst tura yükselebilmek için mücadele verecek.

GRUP MAÇLARININ TARİHLERİ

Fenerbahçe taraftarlarının heyecanla beklediği UEFA Avrupa Ligi grup maçlarının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. İşte grup maçlarının tarihleri:

1.Hafta: 24-25 Eylül 2025

2.Hafta: 2 Ekim 2025

3.Hafta: 23 Ekim 2025

4.Hafta: 6 Kasım 2025

5.Hafta: 27 Kasım 2025

6.Hafta: 11 Aralık 2025

7.Hafta: 22 Ocak 2026

8.Hafta: 29 Ocak 2026

FENERBAHÇE’NİN RAKİPLERİNE GENEL BAKIŞ

Fenerbahçe’nin gruptaki rakipleri ise Dinamo Zagreb (D), Aston Villa, Ferençvaroş, Victoria Plzen (D), Nice, FSCB (D), Stuttgart ve Brann (D) olarak belirlendi. Bu zorlu rakipler karşısında Fenerbahçe, Avrupa arenasında başarı hedefliyor.