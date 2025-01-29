Fenerbahçe’nin Yeni Brezilyalı Transferi Talisca

YENİ KULÜBÜYLE SÖZLEŞME İMZALADI

Yeni kulübüyle 1,5 yıllık bir sözleşme imzalayan Talisca, Fenerbahçe tarihinin 195’inci yabancı oyuncu transferi olarak kaydedildi. Bu sezon 8 yeni transferle başlayan Jose Mourinho’nun ekibi, devre arasında ilk takviyesini Brezilyalı futbolcu Diego Carlos ile gerçekleştirmişti.

TAKVİYELER DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe, Slovak savunmacı Milan Skriniar’ı İstanbul’a getirdi ve bu oyuncuyla da anlaşması bekleniyor. Bu, Fenerbahçe’nin kadrosuna dahil edeceği 10. Brezilyalı orta sahası olacak.