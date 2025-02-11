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Spor

Fenerbahçe’nin Yeni Hedefi Eser Gürbüz

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FENERBAHÇE HOLLANDA’DAN GURBETÇİ ARIYOR

Ara transfer döneminde dikkat çeken takımlardan biri olan Fenerbahçe, yönünü Hollanda’ya çevirmiş durumda. Sarı-Lacivertli ekip, bu ülkeden kadrosuna dahil ettiği Ferdi Kadıoğlu ile önemli bir başarı elde ederek, genç oyuncuyu Fenerbahçe ve Milli Takım’ın vazgeçilmezlerinden biri haline getirmişti. Ferdi, geçtiğimiz yaz Brighton ile sözleşme imzalayarak yeni bir başlangıç yaptı.

FERDİ KADIOĞLU’NUN TRANSFER DURUMU

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, sezon başında Fenerbahçe’ye olan veda yaparak 30 milyon Euro bedelle Brighton’a transfer oldu. Bu transfer, kulüp yönetimi için önemli bir kazanç sağladı ve Ferdi, uluslararası arenada da adını duyurmayı başardı.

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