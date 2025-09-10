Fenerbahçe’nin Yeni Hocası Ringe Çıktı

FENERBAHÇE, YENİ BİR DÖNEME ADIM ATIYOR

Fenerbahçe, Benfica’ya karşı yaşadığı Şampiyonlar Ligi mağlubiyetinin ardından teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdı. Sarı-lacivertli ekip, teknik direktörlük koltuğuna 39 yaşındaki Domenico Tedesco’yu getirerek yeni bir dönemin başlangıcını yapıyor. Domenico Tedesco, İtalya’nın Calabria bölgesinden göç eden bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi ve Stuttgart çevresinde büyüdü. Genç teknik adamın babası gazete matbaasında çalışıyor, annesi ise temizlik görevlisi olarak görev yapıyordu.

TEDESCO’NUN FUTBOL YOLCULUĞU

Tedesco’nun antrenör olma süreci, “Amatör kulübünde bir gün altyapı antrenörlüğü için gönüllü oldu ve futbola olan tutkusu böyle başladı. Üniversitede mühendislik okurken Mercedes için otomotiv parçaları üreten bir şirkette çalışıyor ama aynı zamanda Stuttgart’ın altyapısında gençleri çalıştırıyordu. Futbola olan yoğun ilgisi nedeniyle mühendisliği bırakıp tamamen antrenörlüğe yöneldi.” şeklinde ifade ediliyor.

PRO LİSANS HİKAYESİ

Domenico Tedesco, Hoffenheim’daki UEFA Pro Lisans kursunu başarıyla tamamlayarak birincilik elde etti. Bu dönemde A Takım’ı çalıştırmaya başlayan Julian Nagelsmann ise kursta ikinci oldu. Bu başarıları, Tedesco’nun gelecekteki kariyer hedeflerinin temelini oluşturuyor.