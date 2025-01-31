Fenerbahçe, Ognjen Mimovic’i Transfer Etti

FENERBAHÇE SIRP SAVUNMACIYLA ANLAŞTI

Fenerbahçe, Sırp defans oyuncusu Ognjen Mimovic’i kadrosuna kattı. 20 yaşındaki oyuncu ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandı.

SİGORTA ANLAŞMASI GERÇEKLEŞTİ

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Ognjen Mimovic’in transferi için kulübü Kızılyıldız ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Ognjen Mimovic, kendisini 4,5 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Sırp savunmacıya ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçe’miz ile başarılar diliyoruz” denildi.

MİMOVİC’İN MUTLULUĞU

İmzanın ardından yaptığı açıklamada Ognjen Mimovic, “Burada olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe Türkiye’nin en büyük kulübü ve ben de böyle bir kulüpte olduğum için çok heyecanlıyım. Bir an önce takıma katılmak istiyorum” ifadelerini kullandı.