Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TARİHLERİ

Fenerbahçe Kulübü, olağanüstü genel kurul toplantısını 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirecek. Ancak, yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda, ikinci toplantı 20-21 Eylül 2025 tarihlerinde yapılacak. Kulüp açıklamasına göre, bu genel kurul, saat 10.30’da Şükrü Saraçoğlu Stadı’nın hemen yanındaki Kenan Evren Lisesi arsasında toplanacak.

KATILIM HAKKI SAHİBİ ÜYELER

Yapılan açıklamada, genel kurula katılma hakkı olan üye sayısının 49 bin 268 olduğu belirtildi. Bu sayıyla birlikte, olağanüstü genel kurulda yüksek bir katılım bekleniyor.

Fenerbahçe’de, olağanüstü seçimli genel kurul öncesi, önemli bir gelişme yaşandı. Mevcut başkan Ali Koç, kongre sürecinde iletişim çalışmalarını yapacağı X hesabını duyurdu. Bu durum, Ali Koç’un seçim çalışmaları için resmi olarak başladığı anlamına geliyor.