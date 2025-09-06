Spor

Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul Yapacak

fenerbahce-olaganustu-genel-kurul-yapacak

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TARİHLERİ BELİRLENDİ

Fenerbahçe Kulübü, olağanüstü genel kurul toplantısını 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirecek. Yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda ise bu toplantı 20-21 Eylül 2025 tarihlerinde aynı mekan ve saatte yapılacak. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, genel kurulun saat 10.30’da başlayacağı ve Şükrü Saraçoğlu Stadı yanında bulunan Kenan Evren Lisesi arazisinde düzenleneceği belirtildi.

GENEL KURULA KATILIM HAKKI BULUNAN ÜYELER

Yapılan açıklamada, genel kurula katılma hakkına sahip toplam üye sayısının 49 bin 268 olduğu ifade edildi. Bu sayı, kulüp üyeleri arasında genel kurul için önemli bir katılım sağlayabilecek potansiyeli gösteriyor.

Olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde Fenerbahçe’de hareketlilik arttı. Kulübün mevcut başkanı Ali Koç’un, kongre süreci çerçevesinde iletişim çalışmalarını yapacağı X hesabı açıklandı. Bu durum, Ali Koç’un seçim çalışmalarına başlayarak, gelecekteki genel kurulda adaylık sürecini resmen başlattığını gösteriyor.

