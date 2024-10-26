“Fenerbahçe, Panathinaikos’a Evinde Kaybetti”

Fenerbahçe, EuroLeague’de Panathinaikos ile Karşılaştı

Fenerbahçe, EuroLeague’in 5. haftasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşı karşıya geldi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleşen bu karşılaşmayı sarı-lacivertliler 81-76 kaybetti. Fenerbahçe, Jasikevicius’un yönetimindeki ekip için EuroLeague’deki ikinci yenilgi oldu. Öte yandan Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Panathinaikos, iki maç aradan sonra galibiyet elde etmiş oldu.

Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Fenerbahçe ve Panathinaikos arasındaki mücadelede Cumhuriyet Bayramı da coşkuyla kutlandı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’ndaki maç öncesinde kulüp, tüm koltuklara Türk Bayrağı yerleştirdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, bayrakları sallayarak Cumhuriyet’in 101. yılını kutladı. Ayrıca tribünlerdeki taraftarlar, salona getirilen bandonun okuduğu ’10. Yıl Marşı’na bayraklarla eşlik etti.

Saygı Duruşu ve Terörle Mücadele

Karşılaşma öncesinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi’ne düzenlenen terör saldırısı nedeniyle bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Taraftarlar, saygı duruşunun ardından “Şehitler ölmez, vatan bölünmez.” diyerek terörü lanetledi.

Ergin Ataman’a Tepki

Fenerbahçeli taraftarlar, Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman’a tepki gösterdi. Ataman, Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi süper ligde 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından, Panathinaikos ile oynadığı hazırlık maçında sarı-kırmızılı tribünlere 3-1 işareti yapmıştı. Gelen tepkilerin ardından Ataman sosyal medya üzerinden Fenerbahçe camiasından özür diledi fakat sarı-lacivertli yönetim, Ataman’ın A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın başındaki süresi boyunca milli takıma oyuncu göndermeme kararı aldığını açıkladı.

Skylar Mays Debütyapti

Fenerbahçe’nin yeni transferi Skylar Mays, Panathinaikos mücadelesinde ilk kez forma giydi. Scottie Wilbekin’in sakatlığı sonrasında Fenerbahçe’ye katılan ABD’li oyuncu, taraftarlarının önünde ilk maçına çıkmış oldu.

Ömer Faruk Yurtseven’e Plaket

Fenerbahçe’de 2013-2016 yılları arasında forma giymiş olan ve sonrasında ABD’ye transfer olan Ömer Faruk Yurtseven, 8 yıl aradan sonra Panathinaikos formasıyla Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda sahne aldı. Karşılaşma öncesinde ismi duyurulan Yurtseven, tribünlerden alkış alırken, sarı-lacivertli takımın menajeri Cenk Renda, kendisi için özel hazırlanan plaketi kendisine takdim etti.