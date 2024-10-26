Fenerbahçe, Panathinaikos’a Mağlup Oldu

Fenerbahçe, EuroLeague’in 5. haftasında Yunan ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya geldi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleşen maçı sarı-lacivertli takım 81-76’lık skorla kaybetti. Jasikevicius’un yönetimindeki Fenerbahçe, EuroLeague’deki 2. yenilgisini alırken, Ergin Ataman tarafından çalıştırılan Panathinaikos ise iki maç aradan sonra galip geldi.

CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU

Fenerbahçe- Panathinaikos karşılaşmasında Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yapıldı. Kulüp, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’ndaki müsabaka öncesinde tüm koltuklara Türk Bayrağı yerleştirdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, bu bayrakları sallayarak Cumhuriyet’in 101. yılını coşkuyla kutladı. Salona gelen bando, ‘10. Yıl Marşı’nı çaldığında tribünler bayraklarla eşlik etti.

SAYGI DURUŞU YAPILDI

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı dolayısıyla karşılaşma öncesinde bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Tribünlerdeki taraftarlar, saygı duruşunun ardından “Şehitler ölmez, vatan bölünmez.” diyerek teröre olan tepkilerini dile getirdi.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman’a duydukları rahatsızlığı dile getirdi. Ataman, Galatasaray’ın Süper Lig’de Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup ettiği maç sonrasında Panathinaikos ile yaptığı hazırlık maçında, sarı-kırmızılı tribünlere 3-1 işareti yapmıştı. Gelen tepkilerin ardından Ataman sosyal medya üzerinden Fenerbahçe camiasından özür diledi ancak sarı-lacivertli yönetim, Ataman’ın A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın başında bulunduğu süre zarfında milli takıma oyuncu göndermeme kararı aldığını açıkladı.

SKYLAR MAYS İLK KEZ SAHADA

Fenerbahçe’nin yeni transferi Skylar Mays, Panathinaikos maçında ilk kez sahada yer aldı. Scottie Wilbekin’in sakatlanmasının ardından sarı-lacivertli ekibe katılan ABD’li oyuncu, taraftarların önünde forma giyme şansı buldu.

ÖMER FARUK YURTSEVEN’E PLAKET TAKDİMİ

Fenerbahçe forması giymiş olan Ömer Faruk Yurtseven, 2013-2016 yılları arasında sarı-lacivertli takımda yer aldıktan sonra ABD’ye transfer olmuştu. Panathinaikos formasıyla sekiz yıl aradan sonra Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda sahne alan Yurtseven, karşılaşma öncesinde ismi anons edildiğinde tribünlerden alkış aldı. Fenerbahçe’nin menajeri Cenk Renda, Yurtseven’e kendisi için özel olarak hazırlanan bir plaketi takdim etti.