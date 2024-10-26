“Fenerbahçe, Panathinaikos’a Yenilgi Aldı”

FENERBAHÇE, EUROLEAGUE’DE YENİLGİ YAŞADI

Fenerbahçe, EuroLeague’in 5. haftasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleşen karşılaşmayı sarı-lacivertli ekip 81-76’lık skorla kaybetti. Jasikevicius’un çalıştırdığı takım EuroLeague’deki ikinci yenilgisini alırken, Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos ise iki maç sonra galibiyetle tanıştı.

CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU

Fenerbahçe ve Panathinaikos maçında Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’ndaki mücadele öncesinde kulüp, tüm koltuklara Türk Bayrakları yerleştirdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, koltuklardan bayrakları salladığı sırada Cumhuriyet’in 101. yılı kutlaması gerçekleştirildi. Salonda yer alan bandonun çaldığı ’10. Yıl Marşı’na tribünlerden bayraklarla alkışlar eşlik etti.

SAYGI DURUŞU VE TERÖRE LANET

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi’ne yönelik düzenlenen terör saldırısı sebebiyle karşılaşma öncesinde bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Taraftarlar, saygı duruşunun ardından “Şehitler ölmez, vatan bölünmez.” diyerek terörü kınadı.

ERGİN ATAMAN’A TEPKİ YAĞDI

Sarı-lacivertli taraftarlar, Panathinaikos’un başantrenörü Ergin Ataman’a yoğun tepki gösterdi. Ataman, Galatasaray’ın Süper Lig’de Fenerbahçe’yi 3-1 yendiği maçın ardından Panathinaikos ile oynadığı hazırlık maçında sarı-kırmızılı tribünlere 3-1 işareti yapmıştı. Gelen eleştirilerin ardından Ataman sosyal medya üzerinden Fenerbahçe camiasından özür diledi. Ancak sarı-lacivertli yönetim, Ataman’ın A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın başında bulunduğu sürece milli takıma oyuncu göndermeme kararı aldığını açıkladı.

SKYLAR MAYS İLK DEFA FORMAYI GİYDİ

Fenerbahçe’nin yeni transferi Skylar Mays, Panathinaikos karşısında ilk kez forma giydi. Scottie Wilbekin’in yaşadığı sakatlığın ardından sarı-lacivertli ekibin kadrosuna katılan ABD’li oyuncu, taraftarlar önünde ilk maçına çıkma fırsatı buldu.

ÖMER FARUK YURTSEVEN’E PLAKET VERİLDİ

Fenerbahçe’de 2013-2016 yılları arasında forma giyen ve sonrasında ABD’ye giden Ömer Faruk Yurtseven, 8 yıl aradan sonra Panathinaikos formasıyla Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda sahaya çıktı. Maç öncesinde ismi anons edilen Yurtseven, tribünlerden alkış aldı. Sarı-lacivertli takımın menajeri Cenk Renda, Yurtseven’e özel olarak hazırlanmış bir plaket takdim etti.