Spor

Fenerbahçe Penaltı İstedi, Hakem Devam Dedi

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Başakşehir ile Fenerbahçe, Süper Lig’in 35. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadyumu’nda gerçekleşen bu karşılaşmada, konuk ekip Fenerbahçe bir pozisyonda penaltı isteminde bulundu.

PENALTI BEKLENTİSİ

Maçın 55. dakikasında Talisca’nın vuruşu, Opoku’dan sekerek Dzeko’nun önünde kaldı. Dzeko’nun şutu ise yan ağlara gitmişti. Fenerbahçeli oyuncular, Opoku’nun pozisyonunda elle oynama olduğunu savunarak penaltı bekledi.

DEVAM EDEN OYUN

Hakem Burak Pakkan, Portekizli VAR hakemi Fabio Verissimo’dan gelen uyarı sonrası pozisyonu incelemek için monitöre gitti. VAR kontrolü sonrasında Pakkan, oyunun devam etmesini sağladı.

Fenerbahçe, bu tartışmalı pozisyonun ardından 60. dakikada Milan Skriniar ile ikinci golünü kaydetti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bu gol sonrasında hakeme doğru VAR’a gitmesi için ekran işareti yaparak itirazda bulundu.

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