Fenerbahçe Penaltı İstedi, Hakem Devam Etti

MAÇIN DETAYLARI

Başakşehir, Fenerbahçe ile Süper Lig’in 35. haftasında karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadyumu’nda gerçekleşen mücadelede konuk ekip Fenerbahçe, bir pozisyona yönelik penaltı itirazında bulundu.

PENALTIDAN BEKLENTİ

Karşılaşmanın 55. dakikasında Talisca’nın vuruşu, Opoku’dan sekti ve Dzeko’nun önünde kaldı. Dzeko’nun vuruşu ise dışarı gitti. Fenerbahçeli futbolcular, Opoku’nun pozisyonunda elle oynama olduğunu öne sürerek penaltı bekledi.

Hakem Burak Pakkan, Portekizli VAR hakemi Fabio Verissimo’dan gelen uyarının ardından pozisyonu izlemek üzere monitöre gitti. Yapılan VAR incelemesinin ardından, Pakkan oyunun devam etmesine karar verdi.

MOURINHO’NUN TEPKİSİ

Fenerbahçe, bu pozisyonun ardından 60. dakikada Milan Skriniar’ın golüyle öne geçti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bu golün ardından hakeme doğru VAR’a gitmesi için ekran işareti yaparak itirazda bulundu.