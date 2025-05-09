Fenerbahçe Penaltı İstedi, Hakem Devam Etti

MAÇIN DETAYLARI

Başakşehir ile Fenerbahçe, Süper Lig’in 35. haftasında bir araya geldi. Fatih Terim Stadyumu’nda gerçekleşen karşılaşmada konuk takım Fenerbahçe, bir pozisyonda penaltı talebinde bulundu.

PENALTI İTİRAZI

Karşılaşmanın 55. dakikasında Talisca’nın vuruşu Opoku’dan sekti ve Dzeko’nun önünde kaldı. Dzeko’nun vuruşunun ardından top yandan dışarıya gitti. Fenerbahçeli futbolcular, Opoku’nun pozisyonunda elle oynama olduğunu belirterek penaltı bekledi.

Hakem Burak Pakkan, Portekizli VAR hakemi Fabio Verissimo’dan gelen uyarı üzerine ekran başına giderek pozisyonu izledi. VAR incelemesi sonucunda, hakem Pakkan oyunun devam etmesine karar verdi.

Fenerbahçe, bu penaltı itirazının ardından 60. dakikada Milan Skriniar ile ikinci golü buldu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bu golün ardından hakeme doğru ekran işareti yaparak VAR’a gitmesi gerektiği yönünde itirazda bulundu.