Spor

Fenerbahçe Penaltı İstedi, Hakem Devam Etti

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MAÇIN DETAYLARI

Başakşehir ile Fenerbahçe, Süper Lig’in 35. hafta karşılaşmasında karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadyumu’nda gerçekleştirilen bu mücadelede, konuk ekip Fenerbahçe, bir pozisyonda penaltı talebinde bulundu.

PENALTI BEKLENTİSİ VE HAKEM KARARLARI

Karşılaşmanın 55. dakikasında Talisca’nın vuruşu, Opoku’dan sekti ve Dzeko’nun önünde kaldı. Dzeko’nun çektiği şut ise dışarı gitti. Fenerbahçeli futbolcular, Opoku’nun hareketinin elle oynama olduğunu iddia ederek penaltı bekliyor.

Hakem Burak Pakkan, Portekizli VAR hakemi Fabio Verissimo’dan gelen yönlendirme sonrası ekrana giderek pozisyonu inceledi. Yapılan VAR kontrolünün ardından hakem Pakkan, oyunun devam etmesine karar verdi.

MOURINHO’DAN TEPKİ

Fenerbahçe, beklenen penaltının ardından Başakşehir karşısında 60. dakikada Milan Skriniar ile ikinci golü buldu. Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho, bu golün ardından hakeme doğru ekran işareti yaparak VAR’a gitmesi için itirazda bulundu.

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