Fenerbahçe Penaltı İstedi, Hakem Devam Etti

MAÇTA PENALTI İTİRAZI

Başakşehir ve Fenerbahçe, Süper Lig’in 35. haftasında karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan mücadelede, Fenerbahçe konuk takım olarak yer aldı ve bir pozisyonda penaltı itirazında bulundu.

Karşılaşmanın 55. dakikasında Talisca’nın vuruşu Opoku’dan sekti ve Dzeko’nun önünde kaldı. Dzeko’nun vuruşu ise yandan dışarı gitti. Fenerbahçeli futbolcular, bu pozisyonda Opoku’nun elle oynadığını belirterek penaltı bekledi. Hakem Burak Pakkan, Portekizli VAR hakemi Fabio Verissimo’dan gelen uyarının ardından pozisyonu incelemek için ekrana gitti. VAR incelemesinden sonra hakem, oyunun devam etmesine karar verdi.

MOURINHO’DAN HAKEME TEPKİ

Fenerbahçe, VAR incelemesinin ardından 60. dakikada Milan Skriniar ile ikinci golü buldu. Bu gol sonrasında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, hakeme doğru ekran işareti yaparak VAR’a gitmesi gerektiği yönünde itirazda bulundu.