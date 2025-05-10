Spor

Fenerbahçe Penaltı İstedi, Hakem Devam Etti

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BAŞAKŞEHİR-FENERBAHÇE MAÇINDA PENALTI TARTIŞMASI

Başakşehir ile Fenerbahçe, Süper Lig’in 35. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadyumu’ndaki maçta konuk ekip Fenerbahçe, bir pozisyonda penaltı bekledi.

PENALTI İTİRAZI VE OYUNUN DEVAM ETMESİ

Karşılaşmanın 55. dakikasında Talisca’nın vuruşu, Opoku’dan sekerek Dzeko’nun önüne düştü. Dzeko’nun şutu yandan dışarı gitti ve Fenerbahçeli oyuncular, Opoku’nun pozisyonunda elle oynama iddiasıyla penaltı talep etti. Hakem Burak Pakkan, Portekizli VAR hakemi Fabio Verissimo’dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izlemek için ekrana gitti. VAR incelemesi sonrası oyun devam etti.

Fenerbahçe, penaltı beklediği pozisyonun ardından 60. dakikada Milan Skriniar’ın golüyle ikinci kez fileleri sarstı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bu golün ardından hakeme doğru ekran işareti yaparak VAR’a gitmesini istedi.

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