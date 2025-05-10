Fenerbahçe Penaltı İstedi, Hakem Devam Etti

FENERBAHÇE-BAŞAKŞEHİR MAÇI VE PENALTI İTİRAZI

Başakşehir ile Fenerbahçe, Süper Lig’in 35. hafta karşılaşmasında karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan bu mücadelede, konuk ekip Fenerbahçe, bir pozisyona ilişkin penaltı itirazında bulundu.

PENALTILIK POZİSYON VE VAR İNCELEMESİ

Karşılaşmanın 55. dakikasında Talisca’nın vuruşu, Opoku’dan sekerek Dzeko’nun önüne düştü. Dzeko’nun vuruşu yandan dışarıya gitti. Fenerbahçeli futbolcular, Opoku’nun pozisyonunu elle oynama olarak değerlendirerek penaltı bekledi.

HAKEMİN KARARI VE MOURINHO’NUN TEPKİSİ

Hakem Burak Pakkan, Portekizli VAR hakemi Fabio Verissimo’dan gelen bildirim üzerine pozisyonu incelemek için ekran başına gitti. VAR kontrolü sonrasında, hakem Pakkan oyunun devam etmesine karar verdi. Fenerbahçe, bu pozisyon sonrası Başakşehir karşısında 60. dakikada Milan Skriniar ile ikinci golü buldu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, golün ardından hakeme VAR’a gitmesi gerektiğini belirtmek için ekran işareti yaptı.