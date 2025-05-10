Fenerbahçe Penaltı İstedi, Hakem Devam Etti

Başakşehir ile Fenerbahçe, Süper Lig’in 35. haftasında karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadyumu’ndaki maçta konuk takım Fenerbahçe, bir pozisyonda penaltı bekledi.

FENERBAHÇE’NİN PENALTI İTİRAZI

Karşılaşmanın 55. dakikasında Talisca’nın vuruşu Opoku’dan sekerek Dzeko’nun önünde kaldı. Dzeko, vuruşunu yandan dışarıya gönderdi. Fenerbahçeli futbolcular, Opoku’nun bu pozisyonda elle oynadığını savunarak penaltı talep etti.

Hakem Burak Pakkan, Portekizli VAR hakemi Fabio Verissimo’dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izlemek için ekrana gitti. VAR incelemesinin ardından Hakem Pakkan, oyunun devam etmesi yönünde karar verdi.

Fenerbahçe, bu pozisyon sonrası Başakşehir karşısında 60. dakikada Milan Skriniar ile ikinci golü buldu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bu golün ardından hakeme, daha önce VAR’a gitmesi gerektiğini gösteren bir işaret yaptı.