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Spor

Fenerbahçe Play-Off’a Kalmayı Başardı

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SON HAFTA KARNESİ

UEFA Avrupa Ligi’nin grup aşamasının sekizinci ve son haftasında Midtjylland ile karşılaşan Fenerbahçe, maç sonunda 1-0 geriden gelip 2-1 öne geçti, ancak mücadele 2-2 berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertli ekip, bu sonucun ardından 24. sırada yer alarak play-off’a yükselme fırsatı buldu.

BAŞARILI İSİMLERDEN AÇIKLAMALAR

Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Mert Hakan Yandaş ve İsmail Yüksek, maç sonrası dikkat çeken ifadeler kullandı. Yandaş, “Elimi kim görse yanlış kaynar dedi” şeklinde bir açıklama yaparak maçta yaşadığı durumu vurguladı.

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