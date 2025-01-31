Fenerbahçe Play-Off Biletini Aldı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde Midtjylland ile karşılaştığı kritik maçta 2-2 beraberlik elde ederek play-off aşamasına geçiş hakkı kazandı. Kanarya, Danimarka deplasmanından istediği sonuçla dönerken, maç sonrası performansı üzerine çeşitli eleştiriler geldi. Ayrıca, Mourinho’nun maçtan sonraki açıklamaları da gündeme damga vurdu. UEFA Avrupa Ligi’nin 8. haftasında gerçekleşen mücadelede iki ekip sahadan 2-2 eşitlikle ayrıldı. Midtjylland ilk golü 27. dakikada Diao ile buldu. Fenerbahçe ise 39. dakikada En Nesyri ve 47. dakikada Dzeko’nun golleriyle öne geçti. Ancak ev sahibi takım, 86. dakikada Andreasen ile skoru eşitledi. Bu sonuçla Fenerbahçe, puanını 10’a çıkararak lig aşamasını 24. sırada tamamlayıp Play-Off biletini aldı. Maç sonrası spor yazarları, kritik karşılaşmayı değerlendirdi.

MAÇIN BAŞLANGICI VE DİNAMİKLERİ

Gürcan Bilgiç, maçın başlangıcında Fenerbahçe’nin “maçı kazanacağım” mentalitesiyle oynadığını belirtti. Defansif zafiyetler göz önüne çıkmasına rağmen, takımın genel tempo ve yardımlaşmada olumlu bir performans sergilediğini ekledi. Sakatlıklar ve cezalı oyuncular yüzünden bazı defansif sorunlar yaşandı. Bilgiç, “Sakatlıktan dönen İsmail Yüksek’in arzusuna, Symanski de ikinci goldeki asisti ile eşlik etti” diyerek, takımın sergilediği birlikteliği vurguladı. Öne geçtikten sonra geriye çekilmeleri ise klasik bir sorun olarak değerlendirildi.

GENÇLERİ AŞAĞILAMAMAK GEREKEN TECRÜBE

Emre Bol, genç oyunculara tecrübenin önemini hatırlatarak, “Parayla alamayacağınız tek şey varsa o da tecrübedir” ifadesini kullandı. Dzeko’nun tecrübesi ve takıma sağladığı deneyimin altını çizdi. Takım oyununu disiplinli bir şekilde oynayan gençlerin, topu ileriye taşıma konusunda daha dikkatli olması gerektiği anlatıldı. Ayrıca, “Kuzey Avrupa takımlarıyla yüksek topla oynamak zor” ifadesi dikkat çekti. Fenerbahçe’nin Play-Off’a kalması, “Artık yeni transferleriyle kupanın önemli favorilerinden biri haline gelecek” şeklinde değerlendirildi.

ADRENALİN DOLU BİR MÜCADELE

Halil Özer, Fenerbahçe’nin maç boyunca yaşadığı heyecanı, “Fenerbahçe öyle bir takım ki, normal hiçbir şeyi yok” sözleriyle ifade etti. Maçın son anlarında yaşanan gerginliğin, futbolcular dahil herkes üzerinde büyük bir etki yarattığını belirtti. Özer, “Önemli olan ilk 24’e kalmaktı. Hedefe ulaşıldı” diyerek bölgeye geçmeyi başaran takımı övdü. Fenerbahçe, maç boyunca izleyicilerine büyük bir adrenalini sonuna kadar yaşattığını aktardı.

GOLLER VE TAKIMIN BEKLENTİLERİ

Faik Çetiner, Fenerbahçe’nin maçta berabere kalmaktan dünden razı bir görünüm sergilediğini ve Mourinho’nun eksik kadrosuna rağmen oyuncuların tecrübesinin önemli bir avantaj sağladığını belirtti. Dzeko’nun asistinin ardından En-Nesyri’nin mükemmel vuruşla golü bulduğu vurgulandı. Maçın gidişatında bir anda tempoyu düşüren Fenerbahçe, beraberlik golünü yiyerek zor duruma düştü. Uzun süreli mücadeleden sonra, Avrupa Ligi’ne devam etme şansının yakalandığı belirtildi. Çetiner, “Tebrikler Fenerbahçe, yolun açık olsun” diyerek yazısını sonlandırdı.