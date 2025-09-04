Fenerbahçe, Rakipten Yılın Transferini Kaptı

EZELİ RAKİPLER TRANSFERDE YÜZ YÜZE GELDİ

Süper Lig’de ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe, Atalanta’nın Nijeryalı futbolcusu Ademola Lookman’ın transferinde karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe, oyuncuya yüksek bir maaş ve uzun vadeli bir sözleşme önerirken, Galatasaray kiralama formülünü gündeme getirdi.

Atalanta’nın Lookman ile ilgili vereceği karar merakla bekleniyor. Oyuncunun tercihinin iki takım için de belirleyici olabileceği belirtiliyor. Transfer dönemindeki bu heyecan verici rekabet devam ederken, kritik bir detay olarak zamanlama ön plana çıkıyor. Tüm dikkatler Lookman’ın vereceği karar üzerinde yoğunlaşıyor.