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Spor

Fenerbahçe, Real Madrid’den Arda Güler’i İstiyor

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FENERBAHÇE’NİN MAÇ HAZIRLIKLARI

Trendyol Süper Lig’de geçen hafta Bodrum FK’yı 2-0 ile geçen Fenerbahçe, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Bordo-mavili takımı da mağlup ederek bir seri yakalama hedefi taşıyor.

TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Fenerbahçe, transfer çalışmaları için de girişimlerde bulunuyor. Teknik direktör Jose Mourinho’nun direktifleriyle hızlandırılan çalışmalar kapsamında, gözler Real Madrid’de forma giyen yıldız futbolcu Arda Güler’e çevriliyor.

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